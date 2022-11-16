Во Львовскую область прилетели 13 вражеских ракет - ОВА

11:27 16 ноября Киев, Украина

Во время массированной атаки по Украине во Львовскую область прилетели 13 вражеских ракет. Это был ракетный удар с летевших с восточного направления самолетов дальней авиации. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



В результате ракетных ударов три объекта энергетической инфраструктуры в области получили критические повреждения. После атаки без электроснабжения осталось около 700 тысяч абонентов Львовщины.



Также в результате удара пострадал один человек. Мужчину госпитализировали и прооперировали, он в стабильно тяжелом состоянии.



Кроме того, в области повреждены крыши трех жилых домов, выбиты окна в двух жилых домах, разрушен один гараж.



Энергетики работали всю ночь. По состоянию на утро, 16 ноября, электроснабжение и водоснабжение на Львовщине восстановили полностью.

"Но в вашем доме может не быть света, потому что из-за большой нагрузки на энергосистему страны НЭК Укрэнерго ввела графики почасовых отключений. Ищите информацию о своем адресе на сайте Львовоблэнерго", - сказал Максим Козицкий.

Что касается самого Львова, то по состоянию на 8:00 утра в городе электроснабжение восстановили почти по всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества, над этим работают специалисты, сказал мер города Андрей Садовый.



Также во Львове полностью восстановили подачу холодной и горячей воды.