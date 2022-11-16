Во Львовскую область прилетели 13 вражеских ракет - ОВА

Во время массированной атаки по Украине во Львовскую область прилетели 13 вражеских ракет. Это был ракетный удар с летевших с восточного направления самолетов дальней авиации. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
В результате ракетных ударов три объекта энергетической инфраструктуры в области получили критические повреждения. После атаки без электроснабжения осталось около 700 тысяч абонентов Львовщины.
Также в результате удара пострадал один человек. Мужчину госпитализировали и прооперировали, он в стабильно тяжелом состоянии.
Кроме того, в области повреждены крыши трех жилых домов, выбиты окна в двух жилых домах, разрушен один гараж.
Энергетики работали всю ночь. По состоянию на утро, 16 ноября, электроснабжение и водоснабжение на Львовщине восстановили полностью.
В результате ракетных ударов три объекта энергетической инфраструктуры в области получили критические повреждения. После атаки без электроснабжения осталось около 700 тысяч абонентов Львовщины.
Также в результате удара пострадал один человек. Мужчину госпитализировали и прооперировали, он в стабильно тяжелом состоянии.
Кроме того, в области повреждены крыши трех жилых домов, выбиты окна в двух жилых домах, разрушен один гараж.
Энергетики работали всю ночь. По состоянию на утро, 16 ноября, электроснабжение и водоснабжение на Львовщине восстановили полностью.
Что касается самого Львова, то по состоянию на 8:00 утра в городе электроснабжение восстановили почти по всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества, над этим работают специалисты, сказал мер города Андрей Садовый.
Также во Львове полностью восстановили подачу холодной и горячей воды.
Также во Львове полностью восстановили подачу холодной и горячей воды.
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