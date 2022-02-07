Во львовском музее архитектуры «Шевченковская роща» сгорел дом 19 века

15:56 07 Февраль Киев, Украина





О Во Львове на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого («Шевченковская роща») сгорел деревянный дом 19 века, а вместе с ним – 200 экспонатов, сообщили в музее. пожаре сообщили 6 февраля около 2 часов ночи жители прилегающего к парку района. В 2:20 пожарная бригада уже была на месте, около трех

ночи огонь потушили, но он успел полностью уничтожить деревянное здание.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.



Сгоревшее здание располагалось в секторе «Гуцульщина». Это была града (замкнутый двор) из села Криворовня Ивано-Франковской области, построенная в середине 19 века.



В доме было 2 комнаты, разделенные сенями: левая была рабочей, а правая – праздничная. Возле правой комнаты был амбар, в который

складывали одежду, сукно и шерсть. С двух сторон дом имел хлевы («приюты»), в которых держали овец.

Внутри стены здания были отделаны рубанком и отшлифованы. Вся домашняя мебель, посуда, и другие вещи были украшены резьбой, обжигом

или другим декором.

Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого расположен под открытым небом неподалеку от центра Львова, на холмах ландшафтного парка «Вознесение». Здесь воспроизведено более 100 памятников народной архитектуры.



В январе 2021-го стало известно, что на территории музея будет построено административное здание с «зеленой» крышей. Газон на крыше будет служить утеплителем, поглощать углекислый газ и снижать уровень шума в помещениях.