Во львовском музее архитектуры «Шевченковская роща» сгорел дом 19 века

Во Львове на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого («Шевченковская роща») сгорел деревянный дом 19 века, а вместе с ним – 200 экспонатов, сообщили в музее.
О пожаре сообщили 6 февраля около 2 часов ночи жители прилегающего к парку района. В 2:20 пожарная бригада уже была на месте, около трех
О пожаре сообщили 6 февраля около 2 часов ночи жители прилегающего к парку района. В 2:20 пожарная бригада уже была на месте, около трех
ночи огонь потушили, но он успел полностью уничтожить деревянное здание.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Сгоревшее здание располагалось в секторе «Гуцульщина». Это была града (замкнутый двор) из села Криворовня Ивано-Франковской области, построенная в середине 19 века.
В доме было 2 комнаты, разделенные сенями: левая была рабочей, а правая – праздничная. Возле правой комнаты был амбар, в который
складывали одежду, сукно и шерсть. С двух сторон дом имел хлевы («приюты»), в которых держали овец.
Внутри стены здания были отделаны рубанком и отшлифованы. Вся домашняя мебель, посуда, и другие вещи были украшены резьбой, обжигом
или другим декором.
Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого расположен под открытым небом неподалеку от центра Львова, на холмах ландшафтного парка «Вознесение». Здесь воспроизведено более 100 памятников народной архитектуры.
В январе 2021-го стало известно, что на территории музея будет построено административное здание с «зеленой» крышей. Газон на крыше будет служить утеплителем, поглощать углекислый газ и снижать уровень шума в помещениях.
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