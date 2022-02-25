Во Львовской области застрелилась молодая женщина, убив перед этим двух своих детей

11:36 30 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 30 сентября, полиция львовской сообщила, что в Старосамборском районе нашли застреленными 36-летнюю женщину, которая проживала в одном из сел, и ее двух дочек в возрасте пяти и девяти лет. Об этом 30 сентября проинформировала в Facebook полиция региона.



"Тела... были обнаружены на территории комплекса отдыха. (...) Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья", – говорится в сообщении.



Правоохранители направили оружие на экспертизу.



Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "самоубийство".



