Во Львовской области врачей уличили в продаже справок для уклонистов

16:03 23 сентября Киев, Украина

Полицейские разоблачили врачей Бродовской городской больницы во Львовской области, которые за взятку в размере 1 тыс. долларов признавали мужчин непригодными к военной службе. Один из членов врачебной комиссии был задержан, в его кабинете изъяли часть денег.



Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции, группа работников медицинского учреждения наладила коррупционную схему признания лиц непригодными к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья.

"Стоимость принятия такого решения и выдачи соответствующего заключения врачебной комиссии составляла 1000 долларов США", – говорится в сообщении департамента стратегических расследований Нацполиции в пятницу, 23 сентября.

Одного из фигурантов схемы – врача-члена комиссии – задержали накануне, 22 сентября. В его служебном кабинете полицейские изъяли 300 долларов, полученных им как часть неправомерной выгоды. Еще 100 долларов США были изъяты из кармана халата второго врача, передавшего ему «коллега по делу».



Полицейские расследуют уголовное производство за взяточничество (ч. 3 ст. 368 УК). Врачам готовят официальное подозрение и избрание мер. Виновникам грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года и с конфискацией имущества.



Правоохранители не разглашают название больницы, где разоблачили схему взяточничества. По информации СМИ, в изготовлении справок для уклоняемых подозревают врачей Бродовской больницы.