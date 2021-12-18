Во Львовской области во время движения загорелся автобус

В городе Дрогобыч Львовской области произошло возгорание в салоне автобуса ПАЗ. Водитель получил ожоги.
Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.
Пожарные выяснили, что возгорание произошло во время движения. Огонь быстро распространился и полностью охватил автобус. В 16:49 пожарные локализовали пожар, и в 16:55 полностью ликвидировали.
В результате пожара огнем уничтожены моторный отсек и салон автобуса. Во время возгорания получил ожоги руки первой степени водитель автобуса. Медики госпитализировали его в Дрогобычскую городскую больницу.
К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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