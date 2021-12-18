Во Львовской области во время движения загорелся автобус

14:02 12 Апрель Киев, Украина

В городе Дрогобыч Львовской области произошло возгорание в салоне автобуса ПАЗ. Водитель получил ожоги.

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.

"11 апреля в 16:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в г. Дрогобыч на ул. П. Орлика, Дрогобычского района. Пожар возник в автобусе ПАЗ", - говорится в сообщении.

Пожарные выяснили, что возгорание произошло во время движения. Огонь быстро распространился и полностью охватил автобус. В 16:49 пожарные локализовали пожар, и в 16:55 полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем уничтожены моторный отсек и салон автобуса. Во время возгорания получил ожоги руки первой степени водитель автобуса. Медики госпитализировали его в Дрогобычскую городскую больницу.



К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.