Во Львовской области столкнулись три автомобиля, два человека погибли

На трассе Львов-Шегини столкнулись три автомобиля, ДТП произошло сегодня, около 6:30 в селе Бартатов Городокского района, в результате аварии два человека погибли, двое получили травмы.
Установлено, что 21-летний водитель автомобиля “Пежо-307” совершил столкновение с микроавтобусом “ГАЗель” под управлением 56-летнего мужчины. После этого столкновения легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом “Пежо Боксер”.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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