Во Львовской области столкнулись три автомобиля, два человека погибли

17:09 23 Сентябрь Киев, Украина

На трассе Львов-Шегини столкнулись три автомобиля, ДТП произошло сегодня, около 6:30 в селе Бартатов Городокского района, в результате аварии два человека погибли, двое получили травмы.

“Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 сентября, около 6:30 на автодороге „Львов-Шегини“ в селе Бартатов Городокского района”, — говорится в сообщении.

Установлено, что 21-летний водитель автомобиля “Пежо-307” совершил столкновение с микроавтобусом “ГАЗель” под управлением 56-летнего мужчины. После этого столкновения легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом “Пежо Боксер”.

“В результате ДТП водитель и пассажир „Пежо-307“, 41-летний житель Тернопольской области, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель микроавтобуса „Пежо Боксер“ и его пассажир, оба жители Городка в возрасте 25 и 24 года, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.