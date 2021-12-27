Во Львовской области с 25 декабря не могут вытащить фуру из кювета

18:01 27 Декабрь Киев, Украина





В это время патрульные регулируют автомобильное движение, усложняющее процесс поднятия автомобиля.



Представитель Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что грузовой автомобиль Volvo слетел в кювет из-за



На 666-м километре автодороги «Киев – Чоп» между селами Коростов и Козева патрульная полиция частично перекрыла движение из-за грузовой автомобиль Volvo, съехавший в кювет еще 25 декабря.В это время патрульные регулируют автомобильное движение, усложняющее процесс поднятия автомобиля.Представитель Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что грузовой автомобиль Volvo слетел в кювет из-за ДТП еще в субботу, 25 декабря, пришлось частично перекрыть возможность проезда на участке.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за больших габаритов и массы грузовик до сих пор не удалось поднять.

Полноценное движение на трассе возобновится только тогда, когда грузовик поднимут из кювета.