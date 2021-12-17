Во Львовской области, 24 ноября, 63-летний мужчина попал под поезд

10:00 25 Ноябрь Киев, Украина

Полиция Львовской области устанавливает причины смертельного происшествия.

В среду, 24 ноября, в 18:20 на горячую линию в дежурное отделение полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что на железнодорожных путях в районе села Заверешица Львовского района скорый поезд наехал на мужчину, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Оперативники выехали на место происшествия.

Следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2 установила, что вблизи железнодорожного перехода на остановочном пункте «Цунов» в селе Заверешица Львовского района скоростной поезд сообщением «Перемышль — Киев» совершил наезд на пешехода. Мужчина не смог выжить, от полученных травм он скончался на месте.

Полиция установила личность потерпевшего – мужчина, 63 лет, житель Львова.

По факту происшедшего открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия.

 

Полиция предостерегает: железная дорога – всегда является опасной зоной и главным фактором гибели людей посредством наезда подвижного состава, в результате которого люди получают травмы и гибнут. Поэтому - соблюдайте все правила, будьте бдительными и осторожными. Берегите свою жизнь!