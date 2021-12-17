Во Львовской области, 24 ноября, 63-летний мужчина попал под поезд

Полиция Львовской области устанавливает причины смертельного происшествия.
В среду, 24 ноября, в 18:20 на горячую линию в дежурное отделение полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что на железнодорожных путях в районе села Заверешица Львовского района скорый поезд наехал на мужчину, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Оперативники выехали на место происшествия.
Следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2 установила, что вблизи железнодорожного перехода на остановочном пункте «Цунов» в селе Заверешица Львовского района скоростной поезд сообщением «Перемышль — Киев» совершил наезд на пешехода. Мужчина не смог выжить, от полученных травм он скончался на месте.
Полиция установила личность потерпевшего – мужчина, 63 лет, житель Львова.
По факту происшедшего открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства смертельного происшествия.
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