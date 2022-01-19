Во Львове «заминировали» помещение «ПриватБанка» и школу

11:02 19 Январь Киев, Украина

Вчера, 18 января на телефон Главного управления СБУ во Львовской области поступило сообщение о заминировании помещений АО КБ «ПриватБанка».

Минер требовал отмены режима ношения масок. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.

По результатам проверки помещения «ПриватБанка» по ул. Липинского, 13а взрывного устройства не обнаружили.

В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, по письменному обращению руководства «ПриватБанка», их проверка не осуществлялась.

Кроме того, на электронный адрес поступило сообщение о заминировании средней специализированной общеобразовательной школы № 93, по адресу г. Львов, ул. Кос-Анатольского,10.



Информация о заминировании не подтвердилась. В ходе проверки осуществлялась эвакуация персонала и детей общим количеством 1390 человек.

Лиц, предоставившие ложную информацию, разыскивают.