Во Львове сожгли авто сотрудника НАБУ

В ночь с 16 на 17 декабря неизвестные лица подожгли автомобиль, принадлежавший детективу НАБУ. Внешний вид автомобиля говорит о том, что восстановлению он не подлежит.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.
По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч. 2 ст. 347 УК Украины).
НАБУ просит свидетелей, обладающих любой информацией о случившемся обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ НП во Львовской области.
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