Во Львове сожгли авто сотрудника НАБУ

16:51 17 декабря Киев, Украина

В ночь с 16 на 17 декабря неизвестные лица подожгли автомобиль, принадлежавший детективу НАБУ . Внешний вид автомобиля говорит о том, что восстановлению он не подлежит.



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

"Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - говорится в заявлении бюро.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч. 2 ст. 347 УК Украины).