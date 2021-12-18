Во Львове разоблачили группу домушников: группа быстрого реагирования задержала взломщиков чужих квартир (ВИДЕО)

Во Львове, 11 ноября, правоохранители провели задержание преступной группировки домушников. Задержанные промышляли кражами квартир. Всем фигурантам при задержании было сообщено о подозрении. Сейчас преступники находятся под стражей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

После очередной серии кражи оперативная группа стратегических расследований, а также Национальная полиция задержали серийных воров. Злоумышленники к каждой краже готовились тщательно. Они в течение двух дней вели наблюдение за квартирой, и когда точно убеждались в том, что квартира пустует – взламывали замок и выносили имущество хозяев.

Все преступники проживают во Львове. Они работали только по «выносу» квартиры: забирали с собой только ювелирные украшения и валюту. Также были выявлены доказательства их причастности по меньшей мере к 4-м эпизодам.