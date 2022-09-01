Во Львове произошло частичное разрушение трехэтажного многоквартирного жилого дома

08:33 26 августа Киев, Украина

В пятницу, 26 августа, около 01:30 во Львове на проспекте Свободы, 23, произошло частичное разрушение трехэтажного многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.



На месте происшествия выяснилось, что произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично. Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв. метров.

Всего было эвакуировано 12 человек, среди них - четырехлетний ребенок.



На месте происшествия работали кинологи. Спасатели разбирали завалы, искали возможных пострадавших. В 04:57 поиски были завершены. Пострадавшие не обнаружены.

На место происшествия оперативно выехала заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк и председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.



По словам Ирины Маруняк, жители услышали необычный шум в одной из квартир и позвонили в полицию. Людей из дома эвакуировали до того, как произошел обвал.

"В результате обвала флигельной части дома разрушены три квартиры и два нежилых помещения. Одна квартира сдавалась в аренду, поэтому сейчас выясняют, были ли в ней люди. Все остальные жители эвакуированы. На месте аварии работают все соответствующие службы", - сообщила Ирина Маруняк.



По предварительной информации, вероятной причиной оползня стала реконструкция дома в соседнем здании на проспекте Свободы, 21. Сейчас законность работ устанавливают.