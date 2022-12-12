Во Львове остановлена работа электротранспорта в связи с обледенением

09:30 12 декабря Киев, Украина

В результате обледенения и многочисленных порывов контактной сети во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба городского совета.

В Львовэлектротрансе уточнили, что из-за устойчивого обледенения трамвайной и троллейбусной электросети, а также из-за порывов контактной сети в результате падения деревьев на линию не смогли выехать трамваи и троллейбусы.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы возобновить движение.

Подчеркивается, что на автобусные маршруты сегодня выйдет больше транспортных средств.