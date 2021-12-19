Во Львове неизвестный угрожал взорвать 9 ТРЦ

09:43 09 Декабрь Киев, Украина

Вечером 8 декабря аноним сообщил о заминировании торговых центров во Львове , требуя 20 млн. долларов. Для безопасности работников и посетителей из помещений вывели более 3 тыс. человек.

«В 21:27 в отдел полиции No1 (Железнодорожный) Львовского РУП No2 ГУНП во Львовской области на линию «102» поступило сообщение от дежурного СБУ во Львовской области о заминировании ТРЦ «Victoria Gardens»; King Cross Leopolis; "Forum Lviv"; "Магнус"; «Опера Пассаж»; «Роксолана»; "ИнтерСити"; «Сундук»; «Сихов» во Львове и неизвестный требует выкуп в размере 20 миллионов долларов», – сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Взрывотехники и кинологи провели обследование торговых центров. Из помещений эвакуировали 3123 персонала ТЦ и посетителей. Учитывая позднее время, часть из них уже была закрыта.



После осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было. Полиция устанавливает личность злоумышленника, предоставившего ложное сообщение.



Отметим, что это уже не первое похожее уведомление о заминировании с определенными требованиями. 26 ноября во львовское управление СБУ аноним сообщил о возможном взрыве на главном железнодорожном вокзале и в аэропорту, требуя перечислить 5 млн. грн. А 10 ноября из-за ложного сообщения о заминировании семи торговых центров эвакуировали более 7,5 тыс. посетителей и персонала. В анонимном сообщении потребовалось отменить масочный режим.