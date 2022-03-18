Во Львове мужчина открыл огонь по пьяной молодежи

Мужчина не смог словесно успокоить распивающую алкоголь молодежь и начал стрелять из пистолета. Инцидент произошел вечером 22 октября в одном из жилых дворов Львова, о случившемся сообщили в полиции города.
"Около 22:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Свободы во Львове несколько парней распивают спиртное, не реагируют на замечания жителей и нарушают общественный порядок. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции", — рассказали правоохранители.
На месте полицейские выяснили, что один из соседей — 51-летний житель дома во время конфликта начал стрелять из пистолета, чтобы напугать компанию. Оружие у мужчины забрали на экспертизу, разрешение на него полицейским он не показывал.
Поэтому правоохранители открыли по нему уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Также на трех ребят, употреблявших алкоголь в общественном месте, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях.
"Около 22:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Свободы во Львове несколько парней распивают спиртное, не реагируют на замечания жителей и нарушают общественный порядок. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции", — рассказали правоохранители.
На месте полицейские выяснили, что один из соседей — 51-летний житель дома во время конфликта начал стрелять из пистолета, чтобы напугать компанию. Оружие у мужчины забрали на экспертизу, разрешение на него полицейским он не показывал.
Поэтому правоохранители открыли по нему уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Также на трех ребят, употреблявших алкоголь в общественном месте, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях.
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