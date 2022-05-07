Во Львове митинговали сотни горняков - требовали выплатить долги по зарплатам

16:44 04 августа Киев, Украина

Под Львовской обладминистрацией собрались сотни шахтеров с требованием выплатить им заработанные деньги. Общая сумма задолженности государства перед шахтерами Львова составляет около 300 млн гривен.

Об этом сообщает Укринформ.



Протестующие прошли по улицам Львова от гостиницы Львов до Львовской ОГА. Здесь шахтеры требовали выйти к ним представителей областной администрации.



"Мы имеем заработанные 285 миллионов гривен, но никто нам не хочет их отдать, несмотря на суды. Наш профсоюз обратился к президенту, Премьеру, Министерству энергетики, в Верховную Раду и мы получили ответ, что это не их дело, а хозяйственное - Львовуголя. Но ведь предприятие наше государственное! Мы требуем вернуть наши деньги!" - заявили участники акции на митинге.



К митингующим вышел зампредседателя Львовской ОГА Андрей Годик, которому шахтеры озвучили свои требования. Он заверил, что облгосадминистрация поддерживает требования шахтеров, однако решение должно принять правительство. Долги обещают покрыть в течение августа-сентября этого года, но утвержденного графика их погашения пока нет.



Протестующие заявили, что если вопрос с задолженностью зарплаты не решится в ближайшие дни, то 24 августа в День независимости, они будут бастовать в Киеве.