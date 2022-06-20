Во Львове горела деревянная церковь УПЦ Московского патриархата

06:08 20 июня Киев, Украина

В Львовском жилом массиве Сыхове произошел пожар деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС вечером 19 июня.

Пожар произошел на ул. Антоненко-Давыдовича. Пострадавших в результате возгорания нет.

Как сообщили местные жители в соцсетях, на стенах этого храма писали, что это "дом Путина".