Во Львове горела деревянная церковь УПЦ Московского патриархата

06:08 20 июня Киев, Украина

В Львовском жилом массиве Сыхове произошел пожар деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС вечером 19 июня.



Пожар произошел на ул. Антоненко-Давыдовича. Пострадавших в результате возгорания нет.



Как сообщили местные жители в соцсетях, на стенах этого храма писали, что это "дом Путина".