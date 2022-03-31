Во Львове горел известный ночной клуб - подробности

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций опубликовала информацию о пожаре во Львове. По имеющимся данным горел ночной клуб «Малевич» находящийся по адресу Вячеслава Чорновола,2. В заведении загорелась сцена и вспыхнули декорации.

Сообщение о пожаре на улице Черновола поступило к спасателям в 00:08. Он вспыхнул на сцене – на первом этаже "Малевича". Из-за пожара из ночного клуба пришлось эвакуировать 250 посетителей и 50 человек персонала.

Огонь уничтожил элементы тканевого декора на площади 4 квадратных метра внутри заведения. Почему произошло возгорание – пока неизвестно.