Во Львов посреди дороги загорелся автомобиль, обошлось без пострадавших

«Напротив нас на дороге слышим взрыв. Ехавшее рядом «Субару» загорелось. Загорелся двигатель. Как потом выяснилось, это был автомобиль на газу. Поэтому тушение было сложным и опасным. Сразу после взрыва улица стала задымлена», – написал Москаленко.