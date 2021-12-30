Во Львов посреди дороги загорелся автомобиль, обошлось без пострадавших

16:38 30 Декабрь Киев, Украина

Сегодня около 14:00 во Львове по ул. Городоцкой загорелось авто «Субару». На помощь водителю сразу бросились очевидцы происшествия. В частности, двое мужчин пытались погасить автомобиль из огнетушителя и водой.

Ситуацию у себя на фейсбуке описал ставший свидетелем происшествия заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
«Напротив нас на дороге слышим взрыв. Ехавшее рядом «Субару» загорелось. Загорелся двигатель. Как потом выяснилось, это был автомобиль на газу. Поэтому тушение было сложным и опасным. Сразу после взрыва улица стала задымлена», – написал Москаленко.
Как говорится в сообщении, момент задымления увидел остановившийся рядом водитель грузовика. К горящему автомобилю также подбежал один из очевидцев и сразу начал гасить Субару сначала огнетушителем, а затем водой из грузового автомобиля.

К счастью, рядом проезжала полиция: правоохранители перекрыли движение по дороге и урегулировали транспортный поток. По словам Москаленко, событие длилось несколько минут. Очень быстро приехала пожарная бригада, полностью потушившая автомобиль

Как уточнили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, вызов получили в 14:18, а уже в 14:43 ликвидировали. Возгорание было под капотом автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание повредило моторный отсек машины, а в целом авто удалось спасти. 