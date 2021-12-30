Во Львов посреди дороги загорелся автомобиль, обошлось без пострадавших

Сегодня около 14:00 во Львове по ул. Городоцкой загорелось авто «Субару». На помощь водителю сразу бросились очевидцы происшествия. В частности, двое мужчин пытались погасить автомобиль из огнетушителя и водой.
Ситуацию у себя на фейсбуке описал ставший свидетелем происшествия заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
Ситуацию у себя на фейсбуке описал ставший свидетелем происшествия заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
Как говорится в сообщении, момент задымления увидел остановившийся рядом водитель грузовика. К горящему автомобилю также подбежал один из очевидцев и сразу начал гасить Субару сначала огнетушителем, а затем водой из грузового автомобиля.
К счастью, рядом проезжала полиция: правоохранители перекрыли движение по дороге и урегулировали транспортный поток. По словам Москаленко, событие длилось несколько минут. Очень быстро приехала пожарная бригада, полностью потушившая автомобиль
Как уточнили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, вызов получили в 14:18, а уже в 14:43 ликвидировали. Возгорание было под капотом автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание повредило моторный отсек машины, а в целом авто удалось спасти.
К счастью, рядом проезжала полиция: правоохранители перекрыли движение по дороге и урегулировали транспортный поток. По словам Москаленко, событие длилось несколько минут. Очень быстро приехала пожарная бригада, полностью потушившая автомобиль
Как уточнили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, вызов получили в 14:18, а уже в 14:43 ликвидировали. Возгорание было под капотом автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание повредило моторный отсек машины, а в целом авто удалось спасти.
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