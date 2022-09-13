Во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма из-за украинской музыки

09:47 13 сентября Киев, Украина

Полиция Франции расследует избиение двух украинок, россиянином, потому что они включили и слушали украинскую музыку. Посольство Украины взяло дело на особый контроль.

Об этом сообщают вице -президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко и издание Monaco-Matin.

В понедельник Когутяк написал, что в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку. Он также обнародовал фотографии украинок.

Местное издание Monaco-Matin отмечает, что потерпевшие – Алина и ее мать Елена из города Изюм Харьковской области, выехавшие во Францию 19 апреля. Тогда Изюм был оккупирован российскими войсками.

Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку на телефоне. В этот момент они встретили четырех мужчин, которых миновали и свернули на соседнюю улицу. После этого один из мужчин догнал украинок, дважды ударил Алину в лицо и нанес три удара Елене.

Женщины вызвали скорую и полицию. Их показания записали и оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у обоих сотрясение мозга, а у Алины также сломан нос.

По ее словам, нападающий был россиянином: "Когда он заговорил, мы поняли". На следующий день Алина поехала в полицию и написала заявление о нападении и избиении.

Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул , что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело об избиении двух украинок.
“Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны”, – написал он в Facebook.