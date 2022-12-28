Во Франции правоохранители задержали украинского олигарха Константина Жеваго

14:18 28 декабря Киев, Украина

Во Франции в Куршевеле правоохранители задержали украинского олигарха Константина Жеваго. Олигарх является фигурантом ряда уголовных производств, поэтому Украина обратилась с запросом об экстрадиции олигарха.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ГБР. И сейчас готовятся документы к экстрадиции", — сказала Сапьян.

По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО Банк Финансы и Кредит Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

"Во исполнение определения суда по содержанию под стражей подозреваемого, работники Бюро в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора провели огромную работу”, — говорится в официальном сообщении ГБР.

Среди прочего, следователи ГБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.



В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину.



По каким делам фигурирует Жеваго

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

"Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка", - отметили в ГБР.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.



Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).