Во Франции правоохранители задержали украинского олигарха Константина Жеваго

Во Франции в Куршевеле правоохранители задержали украинского олигарха Константина Жеваго. Олигарх является фигурантом ряда уголовных производств, поэтому Украина обратилась с запросом об экстрадиции олигарха.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО Банк Финансы и Кредит Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.
Среди прочего, следователи ГБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.
В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину.
По каким делам фигурирует Жеваго
В рамках расследования уголовного производства Жеваго было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
По данным издания Forbes, пятое место в списке самых богатых бизнесменов Украины по состоянию на декабрь занимает владелец металлургической компании Ferrexpo Константин Жеваго с 1,4 миллиардами долларов — до войны его состояние оценивалось в 2,1 миллиарда.
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