Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната

15:09 17 Июль Киев, Украина

Неизвестные лица бросили гранату на территорию частного дома бывшего народного депутата Борислава Розенблата, граната взорвалась во дворе, пострадавших нет. В полиции подтвердили информацию о взрыве гранаты.

Об этом Борислав Розенблат сообщил в Facebook 17 июля.

"Ночью под мой дом бросили гранату. Был взрыв. К счастью, никто не пострадал. Я вижу в этом попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Возможно, кому-то не нравятся мои политические взгляды или убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов", – написал Розенблат.



"В результате первоочередных действий установлено, что около 03:00 через забор домовладения неизвестный бросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств. Предварительная квалификация происшествия – по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).