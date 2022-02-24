Внимание! Под Киевом сбежал преступник: на дорогах объявлен перехват

18:52 28 Май Киев, Украина

Сегодня, 28 мая, на дорогах в Киевской области объявили операцию «Перехват»: выставлены КПП с автоматчиками. Как сообщает полиция, разыскивается опасный преступник, сбежавший из зала суда в Ирпене.

Отмечается, что в Вышгороде и Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города.

Правоохранители ищут преступника, который сбежал из зала суда в Ирпене.

"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидания, а затем грабил женщин. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось убежать из судебного зала", – говорится в сообщении.

Как мужчине удалось убежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области сбежал заключенный-рецидивист. Заключенный совершил побег на мопеде из исправительного центра.