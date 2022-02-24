Внимание! Под Киевом сбежал преступник: на дорогах объявлен перехват

Сегодня, 28 мая, на дорогах в Киевской области объявили операцию «Перехват»: выставлены КПП с автоматчиками. Как сообщает полиция, разыскивается опасный преступник, сбежавший из зала суда в Ирпене.
Отмечается, что в Вышгороде и Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города.
Правоохранители ищут преступника, который сбежал из зала суда в Ирпене.
Как мужчине удалось убежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области сбежал заключенный-рецидивист. Заключенный совершил побег на мопеде из исправительного центра.
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