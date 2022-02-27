Внимание! Диверсанты могут минировать железнодорожные пути

13:06 27 Февраль Киев, Украина

Внимание всем! На территории Украины могут минировать железнодорожные пути.

Сообщается, что сегодня в 10:40 на станции Знаменка (Кировоградская область) железнодорожники обнаружили на колее приёмо-отправочного парка подозрительное место, присыпанное свежим щебнем. Движение по колее закрыто, работает полиция.

Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги – обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.