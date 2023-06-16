Внешнее питание Запорожской атомной электростанции возобновлено

13:59 22 мая Киев, Украина

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции возобновили внешнее питание от украинской энергосистемы, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго ", вопреки утренней атаке военных рф энергосистема Украины работает стабильно.
"В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряду подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). В результате были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно возобновляется", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая в результате обстрела российскими военными отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750 кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. И в результате чего ЗАЭС уже в седьмой раз с начала оккупации ЗАЭС (4 марта 2022 года) перешла в режим блекаута.