Внешнее питание Запорожской атомной электростанции возобновлено

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции возобновили внешнее питание от украинской энергосистемы, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго ", вопреки утренней атаке военных рф энергосистема Украины работает стабильно.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая в результате обстрела российскими военными отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750 кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. И в результате чего ЗАЭС уже в седьмой раз с начала оккупации ЗАЭС (4 марта 2022 года) перешла в режим блекаута.
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