Внешнее питание Запорожской атомной электростанции возобновлено

"В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряду подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). В результате были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно возобновляется", - говорится в сообщении.