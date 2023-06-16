Владелец TB Fruit объявлен в розыск в Польше

Тарас Барщовский, владелец крупнейшей в Восточной Европе группы компаний TB Fruit, объявлен в розыск в Польше по обвинению в создании организованной преступной группировки и мошенничестве в ущерб польским производителям и поставщикам фруктов.
Наказание за эти преступления может составлять от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Тарас Барщовский, известный как один из самых богатых предпринимателей Львовщины, имеет оцененное состояние в 105 миллионов долларов.
Его группа компаний T.B. Fruit является одним из ведущих производителей концентрированных соков в Европе, а их продукция в Украине представлена торговой маркой Galicia.
Обвинения также связаны с задолженностями предприятий группы Барщовского по уплате налогов в Польше, а также передачей имущества.
По словам адвоката Анджея Ежинского из Окружной прокуратуры в Люблине, наиболее задокументированная сумма убытков составляет 15 миллионов злотых, но это только начало дела.
Кроме того, ООО "Яблоневый дар" из Львовской области, владение которым признано банкротом, имеет задолженность по налогам в размере 123 683 638 гривен (данные YouControl).
Наказание за эти преступления может составлять от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Тарас Барщовский, известный как один из самых богатых предпринимателей Львовщины, имеет оцененное состояние в 105 миллионов долларов.
Его группа компаний T.B. Fruit является одним из ведущих производителей концентрированных соков в Европе, а их продукция в Украине представлена торговой маркой Galicia.
Обвинения также связаны с задолженностями предприятий группы Барщовского по уплате налогов в Польше, а также передачей имущества.
По словам адвоката Анджея Ежинского из Окружной прокуратуры в Люблине, наиболее задокументированная сумма убытков составляет 15 миллионов злотых, но это только начало дела.
Кроме того, ООО "Яблоневый дар" из Львовской области, владение которым признано банкротом, имеет задолженность по налогам в размере 123 683 638 гривен (данные YouControl).
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