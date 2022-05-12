Владелец магазина и инспектор по парковке сражались с помощью газовых баллончиков

Вчера в Киеве на бульваре Леси Украинки произошел бурный скандал между владельцем охотничьего магазина "Ибис" и инспектором по парковке из-за паркоместа. Об этом стало известно из заявления мэра столицы Виталия Кличко.
По информации Кличко, инспектор по парковке заметил, что возле магазина демонтируют антипарковочные столбики, и вызвал специалистов, которые начали замену поврежденных столбиков.
Полиция Киева пока не делала официальных заявлений по поводу этого инцидента. Однако в пресс-службе столичной полиции сказали, что пока не владеют информацией об открытии уголовного производства по данному факту.
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