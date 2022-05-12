Владелец магазина и инспектор по парковке сражались с помощью газовых баллончиков

Вчера в Киеве на бульваре Леси Украинки произошел бурный скандал между владельцем охотничьего магазина "Ибис" и инспектором по парковке из-за паркоместа. Об этом стало известно из заявления мэра столицы Виталия Кличко.

По информации Кличко, инспектор по парковке заметил, что возле магазина демонтируют антипарковочные столбики, и вызвал специалистов, которые начали замену поврежденных столбиков.

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", - рассказал мэр Киева.

Полиция Киева пока не делала официальных заявлений по поводу этого инцидента. Однако в пресс-службе столичной полиции сказали, что пока не владеют информацией об открытии уголовного производства по данному факту.