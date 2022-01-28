Владельца ресторана возле Львова официально обвинили в отравлении клиентов

Владельцу ресторана «Панский кныш» в поселке Куликов близ Львова сообщили о подозрении за нарушение санитарных норм. Именно в этом ресторане в июле прошлого года отравились более 20 посетителей, все были госпитализированы в больницу с сальмонеллезом.
В пятницу, 28 января, в прокуратуре Львовщины рассказали, что владельцу ресторана – частному предпринимателю – объявили подозрение по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
По данным следствия, в июле прошлого года он организовал проведение пира, в ходе которого допустил грубые нарушения санитарных правил и норм работниками заведения питания. В результате этого 16 посетителей заведения были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом «сальмонеллез».
Как сообщалось, после пира в ресторане «Панский кныш» в июле 2021 года 16 посетителей, среди которых дети, госпитализировали с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, понос. Впоследствии количество госпитализированных возросло до более чем 20. По результатам анализов, у них обнаружили сальмонеллу. В ресторане «Панский кныш» отказались от каких-либо комментариев по поводу этой ситуации. Следует заметить, что пищевые отравления в кафе и ресторанах встречаются довольно часто, однако редко доходит до реального наказания для виновников.
В пятницу, 28 января, в прокуратуре Львовщины рассказали, что владельцу ресторана – частному предпринимателю – объявили подозрение по факту нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
По данным следствия, в июле прошлого года он организовал проведение пира, в ходе которого допустил грубые нарушения санитарных правил и норм работниками заведения питания. В результате этого 16 посетителей заведения были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом «сальмонеллез».
Как сообщалось, после пира в ресторане «Панский кныш» в июле 2021 года 16 посетителей, среди которых дети, госпитализировали с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, понос. Впоследствии количество госпитализированных возросло до более чем 20. По результатам анализов, у них обнаружили сальмонеллу. В ресторане «Панский кныш» отказались от каких-либо комментариев по поводу этой ситуации. Следует заметить, что пищевые отравления в кафе и ресторанах встречаются довольно часто, однако редко доходит до реального наказания для виновников.
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