Виновных в смерти коллеги приговорили к условному наказанию

10:55 17 Август Киев, Украина

Суд вынес приговор в отношении сотрудников шахтера ГП «Мирноградуголь», погибшего под завалом во время подъема. Их признали виновными в смерти товарища.

Трагедия произошла в апреле 2018 года, одним из подсудимых был тогдашний и.о. начальника участка подготовительных работ №2 шахты «Капитальная». По закону он должен был лично проконтролировать безопасность выполнения работ, но не сделал этого. Горняки, которые работали на том участке, техники безопасности тоже не придерживались, не укрепили дополнительно свод, из-за чего и произошло обрушение породы — один из горняков выбрался из-под завала сам, второй погиб на месте.

При этом, по заключению эксперта, тогдашний руководитель участка подготовительных работ имел все возможности прибыть на место работ заранее и проконтролировать их безопасность, но не сделал этого, что повлекло трагические последствия.

Мужчина своей вины не отрицал, рассказал только, что не проконтролировал работы из-за того, что в другом месте произошла авария, приведшая к выходу из строя оборудования и он занимался ее решением, потому и не прибыл вовремя не остановил работы. По его словам, когда пострадавшего проходчика совместными усилиями извлекли из-под обвала, он был уже мертв. Его слова подтверждают и результаты медэкспертизы — шахтер получил травмы, не совместимые с жизнью.

Кроме начальника судили напарника погибшего шахтера, который не должен был вообще начинать работу, не дождавшись начальства или хотя бы не убедившись в безопасности. Шахтеры, наоборот, грубо нарушили технологию работ и привлекли к ним электрослесаря, который к ним допуска вообще не имел. Тот тоже не стал отпираться и признал вину, лишь сообщил, что обвал произошел не во время непосредственного подъема оборудования на поверхность, которым занимались шахтеры, а когда он с напарником переносил часть металлической ограды, мешавшей подъему. После обвала ему удалось выбраться из-под него самостоятельно, после чего он сразу же сообщил о происшествии и вместе с прибежавшими на место трагедии шахтерами принялся откапывать напарника.

Судья признал обоих виновными по ч. 2 ст. 373 УК и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, но заменил его на испытательный срок на один год. Кроме того, обоим на год запретили занимать ответственные должности на шахте.