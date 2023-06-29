Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, Кирилл Островский вышел из СИЗО

11:56 07 октября Киев, Украина

Из Лукьяновского СИЗО на свободу вышел Кирилл Островский, который за смертельное ДТП, в котором погиб восьмилетний ребенок, пробыл под стражей 3 года и 3 месяца. Причиной освобождения мужчины стало окончание срока меры пресечения



Об освобождении Кирилла Островского стало известно из сообщения издания “Детектив Info” со ссылкой на свои источники.

В 2018 году Шевченковский районный суд г. Киева избрал Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Ему было объявлено о подозрении в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) и заведомом оставлении лица без помощи (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Наказание по этим статьям - до 8 лет тюрьмы.





3 года Островский просидел в Лукьяновском СИЗО. За это время он сделал "карьеру" - стал "смотрящим". В криминальных кругах получил прозвище "Кирюха".



Суд методично продлевал Кирюхе срок содержания под стражей. Вину за столь длительный срок доказать не смогли, хотя расследование завершилось в сентябре 2018 года.



Однако, в ночь с понедельника на вторник, 5 октября 2021 года уже 26-летний Кирилл Островский покинул стены Киевского СИЗО № 13 (Лукьяновское СИЗО).



Де-юре основанием для этого стало исчерпание срока избранной 6 августа служителем Фемиды Кристиной Константиновой меры пресечения Островскому, которого обвиняют в нарушении ПДД с летальным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины) и оставлении пострадавших в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины).



Журналистам сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, что еще заранее к этой дате – в пятницу, 1 октября 2021, прокурор обратился с ходатайством о продлении срока ареста Кирилла Олеговича. Впрочем, решить этот вопрос тогда не удалось.



"Обвиняемый, который ранее обычно участвовал в заседаниях по видеосвязи из СИЗО, заявил, что хочет, чтобы ему лично вручили ходатайство о продлении меры пресечения, – отмечает спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. – Кроме этого, 1 октября адвокатами обвиняемого был заявлен отвод судьи".



Из материалов портала "Судебная власть" следует – вопрос отвода судьи Константиновой оперативно рассмотрела ее коллега Татьяна Ильева, которая отказала в удовлетворении ходатайства защиты.



После этого юридический спор прокуратуры и стороны Островского продолжился 4 октября. По словам Максимец, в тот день у “смотрящего” за тюрьмой № 1 Украины неожиданно появилась группа поддержки и троица новых адвокатов, которые начали "бомбить" суд ходатайствами об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, а в итоге – той же судьи Константиновой.



"Несмотря на то, что этот отвод был заявлен уже во второй раз и игнорируя аргументы прокурора, что у обвиняемого 4 октября истекает срок меры пресечения, судья поставила на решение вопроса о ее отводе. При этом, в связи с завершением рабочего времени, дело в автораспределение 4 октября она так и не поставила", – сообщили в прокуратуре.



Как следствие, продление меры пресечения Кириллу Островскому "повисло в воздухе", а сам он – вышел на свободу после более чем трех лет пребывания под стражей. Что же касается судьи Кристины Константиновой, то 5 октября 2021 на дверях ее кабинета появилось сообщение, что она находится в отпуске.

Напомним, вечером 24 июля 2018 года на столичном бульваре Леси Украинки водитель на автомобиле "Хаммер" насмерть сбил восьмилетнюю девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель пытался скрыться с места ДТП. По информации “Киев Оперативный”, водителем "Хаммера" являлся 23-летний Кирилл Островский. Он бывший боксер, а ныне – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл.