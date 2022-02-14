Винницкая область: кандидаты в депутаты устроили разборки. Один госпитализирован

14:55 24 Сентябрь Киев, Украина

Драка между кандидатом в депутаты Калиновской объединенной территориальной общины и кандидатом в депутаты областного совета, закончилась госпитализацией первого и задержанием второго.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Накануне вечером домой к депутату Калиновского районного совета, который баллотируется в ОТГ, приехал действующий депутат Винницкого областного совета вместе с кандидатом в депутаты областного совета.



По данным полиции, между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией. Тогда кандидат в депутаты облсовета ударил в голову кандидата в депутаты ОТГ. Тот в ответ — начал бить его авто Toyota Land Cruiser. Свидетелем драки стал помощник пострадавшего, который, чтобы остановить конфликт, выстрелил вверх из пистолета, предназначенного для резиновых пуль.



Избитого кандидата доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Второго — задержали.



Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет тюрьмы.