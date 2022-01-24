Винничанин напал сам на себя, чтобы не отдавать долг

Полиция Винницкой области открыто уголовное производство в отношении мужчины, который инсценировал нападение на себя, с целью уйти от долговых обязательств.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
Отмечается, что история выглядела правдоподобной, ведь “пострадавший” действительно имел порез на шее. Поэтому знакомый, который пришел за деньгами, сообщил о преступлении в полицию.
Отмечается, что мужчина путался в показаниях, не мог точно назвать место совершения преступления, а впоследствии признался, что инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядел реалистично, нанес себе телесные повреждения.
Следствием открыто уголовное производство ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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