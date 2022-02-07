Винница: мужчина нападал с ножом на прохожих

07:31 17 Май Киев, Украина

Молодой 22-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений проходящим мимо него людям. Происшествие случилось 16 мая на улице Андрея Первозванного в Виннице.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Нацполиции Анна Олейник.



Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.



По предварительным данным, мужчина (1998 г.р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Пока выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Обстоятельства этого события изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.