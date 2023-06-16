Вице-адмиралу рф предъявлены обвинения в обстреле Украины ракетами "Калибр"

17:37 25 мая Киев, Украина

СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу рф виктору соколову, который отдал указания на обстрел Украины с использованием ракет "Калибр" из Черного моря. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В период с 10 августа 2022 года соколов лично отдавал приказы по поводу регулярных боевых пусков крылатых ракет 3М14 «Калибр» по энергетической инфраструктуре нашего государства.



В результате вражеских обстрелов погибли 4 мирных жителя, еще 40 получили ранения.



По данным следствия, воздушные атаки агрессор совершал по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.



Также установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.



Кроме того, ракетные удары россии приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Досудебное расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.