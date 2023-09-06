Ветераны-наркодилеры пытались подсадить раненых украинских военных на амфетамин - ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине преступную группу, которая изготавливала и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. В состав группы входили действующие и бывшие военнослужащие, которые использовали свой статус для конспирации.
Как сообщили в ГБР, злоумышленники наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина, среди местного населения Червонограда. В месяц они сбывали до 7500 доз, стоимостью более 600 тысяч гривен.
С целью конспирации злоумышленники создали ветеранскую общественную организацию. В ее помещении они хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.
"Волонтеры" даже пытались предлагать и "подсадить" на свой товар раненых украинских военных.
Организатора и сообщника задержали при попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты с психотропным веществом для дальнейшего сбыта.
Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Как сообщили в ГБР, злоумышленники наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина, среди местного населения Червонограда. В месяц они сбывали до 7500 доз, стоимостью более 600 тысяч гривен.
С целью конспирации злоумышленники создали ветеранскую общественную организацию. В ее помещении они хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.
"Волонтеры" даже пытались предлагать и "подсадить" на свой товар раненых украинских военных.
Организатора и сообщника задержали при попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты с психотропным веществом для дальнейшего сбыта.
Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии