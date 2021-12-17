Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины

07:04 17 Март Киев, Украина

Погранотряд ГПС Украины в Сумской области, зафиксировал вертолет Российской Федерации над территорией нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство украинского государства.
"По данному случаю Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - отмечается в сообщении.
Государственная пограничная служба требует объяснений у российских пограничников.