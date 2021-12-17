Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины

Погранотряд ГПС Украины в Сумской области, зафиксировал вертолет Российской Федерации над территорией нашей страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство украинского государства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство украинского государства.
Государственная пограничная служба требует объяснений у российских пограничников.
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