Вербовал украинцев для диверсий и собирал информацию об "Азове": российскому силовику сообщили о подозрении

15:00 11 января Киев, Украина

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в шпионаже гражданину россии, работающему в управлении ФСБ в Красноярском крае.

Об этом рассказали в СБУ.

Установить личность подозреваемого российского силовика удалось, задержав в Черновцах одного из его агентов.

Им оказался завербованный ФСБ еще в 2017 году киевлянин, которого российская спецслужба, по словам следователей, "законсервировала" до начала полномасштабного вторжения. В Офисе генерального прокурора говорят, что ФСБэшник пригласил украинца в Красноярский край "на свидание".
“После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах”, – объясняют в СБУ.
российских силовиков интересовала и информация о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов", а также дислокация, перемещение техники и личного состава ВСУ.

Завербованного украинца суд уже отправил за решетку на 16 лет.
"В ходе следственно оперативной работы он "сдал" своего куратора", - говорят правоохранители.
Имени разоблаченного российского силовика в сообщении не называют.