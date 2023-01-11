Вербовал украинцев для диверсий и собирал информацию об "Азове": российскому силовику сообщили о подозрении

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в шпионаже гражданину россии, работающему в управлении ФСБ в Красноярском крае.
Об этом рассказали в СБУ.
Установить личность подозреваемого российского силовика удалось, задержав в Черновцах одного из его агентов.
Им оказался завербованный ФСБ еще в 2017 году киевлянин, которого российская спецслужба, по словам следователей, "законсервировала" до начала полномасштабного вторжения. В Офисе генерального прокурора говорят, что ФСБэшник пригласил украинца в Красноярский край "на свидание".
Об этом рассказали в СБУ.
Установить личность подозреваемого российского силовика удалось, задержав в Черновцах одного из его агентов.
Им оказался завербованный ФСБ еще в 2017 году киевлянин, которого российская спецслужба, по словам следователей, "законсервировала" до начала полномасштабного вторжения. В Офисе генерального прокурора говорят, что ФСБэшник пригласил украинца в Красноярский край "на свидание".
российских силовиков интересовала и информация о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов", а также дислокация, перемещение техники и личного состава ВСУ.
Завербованного украинца суд уже отправил за решетку на 16 лет.
Завербованного украинца суд уже отправил за решетку на 16 лет.
Имени разоблаченного российского силовика в сообщении не называют.
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