Вербовал украинцев для диверсий и собирал информацию об "Азове": российскому силовику сообщили о подозрении

15:00 11 января Киев, Украина





Об этом рассказали в



Установить личность подозреваемого российского силовика удалось, задержав в Черновцах одного из его агентов.



Им оказался завербованный ФСБ еще в 2017 году киевлянин, которого российская спецслужба, по словам следователей, "законсервировала" до начала полномасштабного вторжения. В Офисе генерального прокурора говорят, что ФСБэшник пригласил украинца в Красноярский край "на свидание". Правоохранители заочно сообщили о подозрении в шпионаже гражданину россии, работающему в управлении ФСБ в Красноярском крае.Об этом рассказали в СБУ Установить личность подозреваемого российского силовика удалось, задержав в Черновцах одного из его агентов.Им оказался завербованный ФСБ еще в 2017 году киевлянин, которого российская спецслужба, по словам следователей, "законсервировала" до начала полномасштабного вторжения. В Офисе генерального прокурора говорят, что ФСБэшник пригласил украинца в Красноярский край "на свидание".

“После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах”, – объясняют в СБУ.

российских силовиков интересовала и информация о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов", а также дислокация, перемещение техники и личного состава ВСУ.



Завербованного украинца суд уже отправил за решетку на 16 лет.

"В ходе следственно оперативной работы он "сдал" своего куратора", - говорят правоохранители.

Имени разоблаченного российского силовика в сообщении не называют.