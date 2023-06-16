Вербовал и готовил диверсантов: любитель "русского мира" получил 10 лет тюрьмы

19:34 08 июня Киев, Украина

Российский пропагандист приговорен к 10 годам лишения свободы за вербовку и подготовку террористов для диверсий в Одессе.



Прокурор в суде доказал, что в начале 2014 года мужчина, являясь сторонником движения «антимайдан» и не соглашаясь с идеями Революции Достоинства, уехал на постоянное проживание в россию. Там разработал дальнейший план дестабилизации ситуации в Украине и создания так

называемой «Новороссии».

В апреле-июне 2014 года он завербовал двух жителей Одессы для совершения терактов на территории города. В частности, подрыв зданий военных комиссариатов, банкоматов и отделений ПриватБанка, имущества компании Рошен, ЧАО Одесский консервный завод, ГП Одесский областной радиотелевизионный передающий центр и Одесского филиала Национальной телекомпании Украины.



По заданию куратора исполнители осуществляли фото- видеофиксацию админзданий и военных комиссариатов, подыскивали взрывчатые вещества и устройства для совершения взрывов и поджогов.



Для подготовки к диверсионным и террористическим акциям в Одессе, исполнители получили денежное вознаграждение и ноутбуки и флешки с программным обеспечением для создания криптографически шифрованных соединений.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранители предупредили преступную деятельность группы.