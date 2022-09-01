Вечерний обстрел Запорожья. Есть жертвы

08:20 13 августа Киев, Украина

В результате вечернего удара войск рф по Запорожью в пятницу, 12 августа, погиб один человек и двое получили ранения. О последствиях обстрела информировал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - уточнил он.

По данным главы региона Александра Старуха, погибшей был 71 год. Ранения получили женщина 66 лет и житель области.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Как сообщалось, оккупанты ударили по городу пятью снарядами. В Шевченковском районе были повреждены объекты инфраструктуры, произошел пожар.