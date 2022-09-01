Вечерний обстрел Запорожья. Есть жертвы

В результате вечернего удара войск рф по Запорожью в пятницу, 12 августа, погиб один человек и двое получили ранения. О последствиях обстрела информировал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По данным главы региона Александра Старуха, погибшей был 71 год. Ранения получили женщина 66 лет и житель области.
Власти выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Как сообщалось, оккупанты ударили по городу пятью снарядами. В Шевченковском районе были повреждены объекты инфраструктуры, произошел пожар.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии