Вчера вечером в Киеве горела шиномонтажка, от нее загорелось кафе

6 декабря произошел пожар в помещении шиномонтажа по ул. Радужная, 27-Б в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 21:55. На месте спасатели установили, что в одноэтажном металлическом шиномонтаже возник пожар с распространением огня на рядом расположенное кафе.
Пожар был ликвидирован в 22:44.
В результате пожара повреждено шиномонтажное оборудование, личные вещи, мебель, шины на площади 10 кв. м, закопчены стены и потолок, сгорела и разобрана кровля на площади 120 кв. м.
На месте работало три единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 21:55. На месте спасатели установили, что в одноэтажном металлическом шиномонтаже возник пожар с распространением огня на рядом расположенное кафе.
Пожар был ликвидирован в 22:44.
В результате пожара повреждено шиномонтажное оборудование, личные вещи, мебель, шины на площади 10 кв. м, закопчены стены и потолок, сгорела и разобрана кровля на площади 120 кв. м.
На месте работало три единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
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