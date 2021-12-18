Вчера вечером в Киеве горела шиномонтажка, от нее загорелось кафе

10:18 07 Декабрь Киев, Украина

6 декабря произошел пожар в помещении шиномонтажа по ул. Радужная, 27-Б в Днепровском районе столицы.
 
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 21:55. На месте спасатели установили, что в одноэтажном металлическом шиномонтаже возник пожар с распространением огня на рядом расположенное кафе.

Пожар был ликвидирован в 22:44.

В результате пожара повреждено шиномонтажное оборудование, личные вещи, мебель, шины на площади 10 кв. м, закопчены стены и потолок, сгорела и разобрана кровля на площади 120 кв. м.
На месте работало три единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
 
Фото: Пожар в Киевской шиномонтажке
Фото: Пожар в Киевской шиномонтажке 01