Вчера вечером в Киеве автобус без водителя продолжил путь и повредил BMW

Автобус без водителя продолжил путь. ДТП произошло вчера вечером на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. На своем пути автобус встретился с BMW, которую своими габаритами также привел в движение.
Об этом сообщил Киев Оперативный.
"По информации свидетелей, водитель общественного транспорта остановился на остановке и пошел за кофе. В этот момент что-то пошло не так - автобус покатился и влетел в BMW", - говорится в сообщении.
Далее оба транспортных средства продолжили двигаться по инерции. Они вылетели с дороги на тротуар, где неуправляемый автобус врезался в столб. Легковушка проехала немного дальше и тоже остановилась.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
"По информации свидетелей, водитель общественного транспорта остановился на остановке и пошел за кофе. В этот момент что-то пошло не так - автобус покатился и влетел в BMW", - говорится в сообщении.
Далее оба транспортных средства продолжили двигаться по инерции. Они вылетели с дороги на тротуар, где неуправляемый автобус врезался в столб. Легковушка проехала немного дальше и тоже остановилась.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
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