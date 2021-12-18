Вчера в Кишиневе был похищен беглый украинский судья Николай Чаус

Как стало известно, вчера, в центе столицы Молдовы Кишиневе среди белого дня был похищен печально известный в Украине судья-взяточник Николай Чауc, который несколько лет числится в международном розыске. О похищении судьи заявил его адвокат Юлиан Балан, сообщает NewsMaker.
По его словам, группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его подзащитного в центре молдавской столицы.
Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения.
Отметим, 15 марта Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.
Напомним, 9 августа 2016 года судью Чауса поймали на взятке в $150 тысяч. Правоохранители заявили, что на месте передачи взятки изъято вещественное доказательство в виде стеклянной банки, заполненной пачками долларов. При этом долгое время Чаус оставался на свободе из-за иммунитета, пока не сбежал.
В марте 2017 года суд Кишинева арестовал судью на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы. Однако 22 апреля его отпустили на свободу.
Власти Молдовы отказались предоставить политическое убежище Чаусу, но и решение об экстрадиции до сих пор не принято.
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