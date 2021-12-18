Вчера в Кишиневе был похищен беглый украинский судья Николай Чаус

09:15 04 Апрель Киев, Украина

Как стало известно, вчера, в центе столицы Молдовы Кишиневе среди белого дня был похищен печально известный в Украине судья-взяточник Николай Чауc, который несколько лет числится в международном розыске. О похищении судьи заявил его адвокат Юлиан Балан, сообщает NewsMaker.

По его словам, группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его подзащитного в центре молдавской столицы.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения.

"54-летнего мужчину похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в центре столицы. Полиции сообщили о происшествии в 13:15. Сейчас следствие выясняет обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело", - рассказала она.

Отметим, 15 марта Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.

Напомним, 9 августа 2016 года судью Чауса поймали на взятке в $150 тысяч. Правоохранители заявили, что на месте передачи взятки изъято вещественное доказательство в виде стеклянной банки, заполненной пачками долларов. При этом долгое время Чаус оставался на свободе из-за иммунитета, пока не сбежал.

В марте 2017 года суд Кишинева арестовал судью на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы. Однако 22 апреля его отпустили на свободу.

Власти Молдовы отказались предоставить политическое убежище Чаусу, но и решение об экстрадиции до сих пор не принято.