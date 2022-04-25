Вчера в Киеве сняли с маршрута двоих пьяных водителей автобусов

07:38 26 июля Киев, Украина

Наркотическое или алкогольное опьянение - вчера столичные патрульные задержали двух водителей столичных автобусов с явными признаками наркотического или алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер оба мужчины отказались.