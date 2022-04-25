Вчера в Киеве сняли с маршрута двоих пьяных водителей автобусов

Наркотическое или алкогольное опьянение - вчера столичные патрульные задержали двух водителей столичных автобусов с явными признаками наркотического или алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер оба мужчины отказались.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в воскресенье, 25 июля.
"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения", - сказано в сообщении.
Одного из водителей с явными признаками наркотического опьянения выявили на улице Стройиндустрии, во время проверки автобуса Стрый-Авто. Он отказался пройти освидетельствование.
Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.
"Водитель автобуса Богдан осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина отказался тоже", - добавили патрульные.
На водителей составили протоколы по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также перевозке пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра.
"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения", - сказано в сообщении.
Одного из водителей с явными признаками наркотического опьянения выявили на улице Стройиндустрии, во время проверки автобуса Стрый-Авто. Он отказался пройти освидетельствование.
Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.
"Водитель автобуса Богдан осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От освидетельствования прибором Драгер, мужчина отказался тоже", - добавили патрульные.
На водителей составили протоколы по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также перевозке пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии