Вчера в Карпатах заблудились четверо детей, которые пошли за грибами

12:20 19 августа Киев, Украина

Лес манит людей грибами и ягодами, но всегда нужно помнить о коварстве леса – в нем можно легко заблудиться. Вчера, 18 августа, в Ужгородском районе вблизи села Порошково в Карпатах заблудились четверо детей, ушедших собирать грибы. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 19 августа.

Известно, что потерялись четверо детей ромской национальности 2007 - 2014 годов рождения.

Теперь к поисковым работам привлечен 61 человек, среди которых спасатели, полиция, местное население и работники лесного хозяйства. Кроме того, привлечены семь единиц техники и две собаки.

Как позже сообщили спасатели, по состоянию на 9:15 заблудившихся детей нашли в удовлетворительном состоянии. Их доставили в населенный пункт и передали представителям полиции.

Напомним, 14 августа около 19:05 во время подъема группой туристов в составе шести человек из г. Коломыя по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения.

Заблудившегося в Карпатах 6-летнего мальчика нашли только спустя 30 часов - двум добровольцам он рассказал, что спал на земле и ничего не ел. Для ребенка это был первый поход в горы с родственниками.