Вчера сайты ОП, СБУ, НБУ и прочие подверглись кибератаке - их функции уже восстановлены

13:35 07 июля Киев, Украина

Вчера, ближе к вечеру сайты органов госвласти временно прекратили свое функционирование из-за сбоя в работе интернет-провайдеров, специалисты в области киберзащиты утверждают, что данное ЧП произошло по причине кибератаки на серверы доменных имен, которые отвечают за доступность вебресурсов органов государственной власти.

Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля.



6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины, – говорится в сообщении.



Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Средствами системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.



Отмечается, что уже по состоянию на 21:00 вторника совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров была организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере была обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.