Вчера под зданием МВД активисты отпраздновали отставку Авакова

10:52 16 июля Киев, Украина

Вчера вечером у здания Министерства внутренних дел активисты с размахом устроили публичное празднование отставки Арсена Авакова.

Об этом пишет УНИАН.



Участники мероприятия зажгли фаеры, включили музыку, танцевали и запускали салюты. Они требовали проведения реформы правоохранительных органов, а также настаивали на том, что новый министр (вероятно, Денис Монастырский) должен реформировать структуру ведомства.

В акции приняли участие около 200 человек, ее они назвали "праздничный общенациональный ультрапозитивный рейв".

На акцию также пришли два человека с флагом ЛГБТ, которые не смогли сказать, какую организацию представляют, агрессивно реагировали на попытки снимать их и находились под охраной полиции.



МВС, в свою очередь, стянуло туда полицейских и перекрыло движение по улице. Всех пропускали только после досмотра вещей — сумок, рюкзаков. Очевидцы утверждают, что полиции было больше, чем участников акции.