Вчера под Киевом перевернулся автомобиль с 10-ю пассажирами - двое погибли

08:37 12 июля Киев, Украина

Под Борисполем в темное время суток водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и, совершив несколько аварийных маневров, перевернулся на крышу. На момент аварии в салоне автомобиля находилось 10 человек, двое из которых погибли.