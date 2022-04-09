Вчера под Киевом перевернулся автомобиль с 10-ю пассажирами - двое погибли

08:37 12 июля Киев, Украина

Под Борисполем в темное время суток водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и, совершив несколько аварийных маневров, перевернулся на крышу. На момент аварии в салоне автомобиля находилось 10 человек, двое из которых погибли.
 
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла возле села Ревное Бориспольского района около 21:20.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе 7-летняя девочка. Еще один взрослый в критическом состоянии.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.

По данным очевидцев, для деблокирования от ГСЧС привлекли восемь человек и две единицы техники.