Вчера ночью, находясь за рулем авто, погиб 11-летний мальчик

11:27 02 июля Киев, Украина

Пьяный отец вместе со своим товарищем усадили за руль легкового BMW 11-летнего мальчика. Ребенок не справился с управлением и вылетел в кювет, от полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи. Нетрезвые взрослые отделались травмами средней тяжести.

Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает полиция Львовской области.



Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное Львовского района.



Ребенок не справился с управлением авто, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.

"Управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился его 23 -летний владелец, житель того же села. Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, во время ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу ", - говорится в сообщении полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство.