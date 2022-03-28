Вчера ночью, находясь за рулем авто, погиб 11-летний мальчик

Пьяный отец вместе со своим товарищем усадили за руль легкового BMW 11-летнего мальчика. Ребенок не справился с управлением и вылетел в кювет, от полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи. Нетрезвые взрослые отделались травмами средней тяжести.
Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает полиция Львовской области.
Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное Львовского района.
Ребенок не справился с управлением авто, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.
Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное Львовского района.
Ребенок не справился с управлением авто, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.
По факту ДТП открыто уголовное производство.
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