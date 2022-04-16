Вчера на озере Свитязь унесло ветром 19 человек

09:55 18 июля Киев, Украина

Сильный ветер сделал невозможным самостоятельное возвращение к берегу 19-ти отдыхающих на озере Свитязь. Их отнесло так далеко, что пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Об этом пресс-центр ГСЧС сообщил 18 июля.



Сообщение поступило в ГСЧС около 18.00.



"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) группу из 19 человек на катамаранах и надувных матрасах отнесло на остров и они самостоятельно не могли добраться до берега", – говорится в сообщении.



Сотрудники ГСЧС доставили пострадавших на берег. В пресс-центре отметили, что их состояние было удовлетворительное.



