Вчера был обстрелян ТРЦ Retroville на Подоле. Подробности. Фото

11:26 21 марта Киев, Украина

В воскресенье вечером, 20 марта, российские кафиры обстреляли торгово-развлекательный центр Retroville, расположенный в Подольском районе Киева

Кроме ТРЦ, российская армия нанесла ракетный удар по близлежащим жилым домам, пострадали школы и детсады. По последним данным, в результате обстрелов погибли восемь человек.



По данным Генпрокуратуры, вооруженные силы русской Федерации применяли запрещенные интернациональным правом средства ведения войны. Из-за обстрелов на территории ТРЦ начался пожар, который удалось потушить через несколько часов. Огонь повредил здание центра и припаркованные рядом автомобили. Пожар тушили 11 единиц техники и 63 пожарных.



Rertroville приступил к работе 1 августа 2020 года. Когда-то здесь были магазины для шопинга, рестораны, спортивный и бизнес центр, кинотеатр, зоопарк, детская зона и развлекательные комплексы.